Roma, Strootman: "Squalifica? È stata fatta giustizia"

L'annullamento della squalifica di due giornate a Kevin Strootman ha fatto discutere per tutta la settimana. Proprio l'olandese ha voluto chiarire la sua posizione sull'argomento: "Giustizia è stata fatta. Quando mi era arrivata la notizia sono rimasto sorpreso. Stavo dormendo e a un certo punto è arrivato il messaggio sulla nostra chat di squadra, con tutti che commentavano: 'È incredibile'. Detto questo, non dovevo buttare l’acqua a Cataldi. È stata una cosa non sportiva. Certo, lui faceva delle cose, ma è comunque colpa mia. Però non sarebbe stato giusto squalificarmi per simulazione", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.



Il centrocampista olandese della Roma ha parlato anche della sfida contro il Milan, in programma lunedì alle 20:45: "Chi toglierei ai rossoneri? Direi Suso e Bonaventura, Bacca se gioca. Anche Locatelli che è molto cresciuto rispetto all’anno scorso. Però loro sono forti come squadra e lo dimostra il fatto che riescono a vincere anche se non giocano bene. Dobbiamo stare attenti, abbiamo un’occasione importante: senza i tre punti, la vittoria nel derby sarebbe inutile. Tanti olandesi nella storia del Milan? Sì, Gullit, Rijkaard, Van Basten insieme a Seedorf hanno cambiato la storia del calcio italiano. È la generazione delle stelle dopo quella di Cruijff e Neeskens. Li ho potuti vedere solo in video, ma erano formidabili".