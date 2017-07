Roma, Strootman: "Rudiger, ci mancherai: speriamo sia l'ultimo addio"

L'occhiolino alla fine della frase è parte del messaggio: Kevin Strootman saluta Toni Rüdiger su Instagram, gli augura buona fortuna per la sua nuova avventura al Chelsea e sceglie di inserire un "post scriptum", come nelle lettere di un tempo: "Spero che questo sia l'ultimo addio di quest'estate". La Roma non è "taggata" nel post, ma è chiaro che l'auspicio dell'olandese sia diretto al club. Dopo gli addii di Szczesny (per fine prestito), Salah, Paredes e Rüdiger, il suo desiderio è che dalla capitale non porta più nessuno. Come del resto ha assicurato anche Monchi, parlando prima coi tifosi e poi confermandolo in conferenza stampa: "Manolas e Nainggolan restano, il tempo delle cessioni importanti è finito".



"Buona fortuna a mio 'fratello' Rüdiger nel suo nuovo club - si legge nel post di Strootman - Mi mancheranno le nostre battaglie in allenamento e le nostre discussioni nello spogliatoio. Ma soprattutto ci mancherai in campo". In difesa, al suo posto, è arrivato Hector Moreno e Monchi sta lavorando anche per regalare a Di Francesco un altro centrale: l'ultima idea è Nastasic.

Tra i commenti al post c'è anche quello di Radja Nainggolan che con il suo "non so", corredato da una serie di faccine sorridenti, fa tremare i tifosi: "Non fare scherzi", gli dicono. Ma è probabile che non si riferisse alle possibilità di altri addii, ma solo - ironicamente, appunto - al fatto che tutto sommato Rüdiger non gli mancherà. Il punto è che poco dopo anche l'ex romanista Salah ha commentato la foto rispondendo a Strootman: "Ora tocca a Radja". E anche lui si è messo a ridere...