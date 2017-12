Roma, Strootman: "Non possiamo perdere punti così"

Kevin Strootman striglia la Roma. "Nelle ultime due partite di campionato in trasferta abbiamo perso quattro punti, è brutto. Noi siamo una squadra forte, diciamo sempre di esserlo, e non possiamo perdere punti così" ha dichiarato il centrocampista a Roma Tv.



I pareggi con Genoa e Chievo non sono andati giù all'oldandese che non fa nulla per nascondere il disappunto ma allo stesso tempo sprona la squadra a rimettersi subito in marcia: "Purtroppo è successo, ma guardiamo avanti, dobbiamo prepararci per la prossima partita di sabato (contro i Cagliari ndr) che dobbiamo vincere".



Dopo la sfida dell'Olimpico con i sardi la Roma sarà impegnata nell'antivigilia allo Stadium: "Se un po' già pensiamo anche alla sfida con la Juventus? Sì, certo. Se vogliamo lottare su tutti i fronti dobbiamo essere pronti per queste partite e prendere punti".