Roma, Strootman da squalifica: prova tv per la simulazione

Le immagini non lasciano spazio ad alcun dubbio: al 44' del primo tempo di Roma-Lazio, Strootman ha guadagnato un calcio di rigore cadendo in area dopo una scivolata di Wallace che però non è mai entrato in contatto con lui, con nessuna parte del corpo. Era simulazione, l'arbitro Orsato è caduto nel "tranello" su segnalazione dell'arbitro di porta. In base al regolamento vigente, il rischio di squalifica per il centrocampista olandese è molto alto. Ecco cosa recita l'articolo 35 del codice di giustizia sportiva sulla prova tv.



"1.3 - Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa"

Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato"

2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;



A gennaio la prova tv non fu usata per Reina, perché il suo fallo portò all'ammonizione di Silvestre durante Napoli-Samp. Stavolta il procuratore federale potrà rivolgersi al giudice sportivo per la squalifica di Strootman che, stando all'art. 19 del codice di giustizia sportiva, dovrebbe essere di almeno due giornate. L'olandese, pertanto, salterebbe le gare con Milan e Juve.