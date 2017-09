Roma, Strootman avvisa la Juve: "Quest'anno non sarà facile vincere"

Kevin Strootman mette in guardia la Juventus. "Negli ultimi anni i bianconeri hanno vinto lo scudetto abbastanza facilmente, mentre quest'anno sarà molto difficile, si è visto già da queste prime giornate anche se forse è meglio riparlarne tra qualche mese. Adesso siamo all'inizio del campionato ed è difficile dirlo. Vediamo a gennaio o febbraio se sarà così o meno" evidenzia il centrocampista olandese della Roma rispondendo a una chat con i tifosi capitolini su Facebook.



La Serie A sulla carta sembra comunque "più equilibrata" con "tante squadre forti che si daranno battaglia". Oltre alla Roma e alla Juve per Strootman le formazioni protagoniste della lotta ai vertice saranno "Napoli, Inter, Milan e Lazio".



Se non è il ritorno alle mitiche sette sorelle di fine anni 90 e primi 2000 poco ci manca. La squadra di Di Francesco al momento è staccata di 6 punti dal trio di testa ma ha disputato una gara in meno a causa del rinvio del match con la Sampdoria: il tempo per recuperare non manca così come la presenza di Nainggolan in mezzo al campo. Una presenza decisiva secondo Strootman: "Avere uno come lui in squadra è una cosa speciale. È uno dei centrocampista più forti al mondo, può fare tutto: segnare, difendere, attaccare. Uno così può giocare in qualsiasi squadra in Europa, e noi siamo molto contenti che sia rimasto qua firmando un nuovo contratto