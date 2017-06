Roma, Strootman: "10 giornate di squalifica? Forse 11..."

La squalifica, attraverso la prova tv, per la simulazione nel derby non è ancora arrivata, anche se il regolamento, in proposito, parla chiaro e resta da stabilire probabilmente solo il numero di giornate di stop. Già certo è invece l'attacco sui social che Kevin Strootman sta subendo dal giorno del derby.



Il centrocampista della Roma, su Instagram, viene attaccato dalla tifoseria della Lazio per la simulazione che ha ingannato Orsato e permesso poi ai giallorossi di trovare il momentaneo pari su calcio di rigore. Sul profilo del giocatore si leggono offese di tutti i tipi, con Strootman che ha comunque deciso di rispondere in maniera sarcastica solo a chi gli dava del "tuffatore" invocando una lunga squalifica. "Magari mi danno 10 giornate? Forse 11", il commento dell'olandese che in giornata dovrebbe conoscere la sentenza.