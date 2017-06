Roma, striscione dei tifosi dopo il ko nel derby: "Nulla è perduto"

Dopo il ko di Coppa Italia a opera della Lazio, i tifosi della Roma cercando di 'rincuorare' la squadra di Spalletti. Il gruppo dei Fedayn, come testimonia la foto di ForzaRoma.info, ha esposto uno striscione a Trigoria con il seguente messaggio: "Nulla è perduto". Si tratta di una frase pronunciata dall'ex e mai dimenticato presidente Dino Viola in seguito a una sconfitta con la Juventus. Per la Roma l'occasione per il riscatto è immediata: domani alle 15 all'Olimpico è in programma il big match contro il Napoli.