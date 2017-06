Roma, Spalletti: "Vittoria importante, Dzeko può fare ancora di più"

Luciano Spalletti soddisfatto ma non del tutto dopo la vittoria sul Napoli: “Siete più bravi voi a dare i voti - le parole del tecnico giallorosso a Premium Sport -. Abbiamo fatto una buona gara. La squadra ha sofferto in maniera encomiabile ma potevamo fare meglio, potevamo fare più possesso palla senza farci schiacciare. Noi nel secondo tempo abbiamo avuto delle difficoltà anche perché avevamo meno gamba".



E' la gara della svolta per la Roma? "Dubbi e incertezze non ne ho mai avute, le avevate forse voi perché a Trigoria non va mai bene niente... Anche nella fase difensiva possiamo fare meglio anche se faccio i complimenti a Fazio e Juan Jesus. Nel reparto arretrato sarebbe fondamentale recuperare Vermaelen e Rudiger".



Infine, bastone e carota per Dzeko: "Ha fatto due gol ma sotto l’aspetto della ferocia sportiva e del veleno deve fare meglio. Nel primo tempo ha avuto 4-5 occasioni dove poteva fare male, è un giocatore eccezionale ma per la fisicità che ha e per le qualità tecniche che ha può fare di più. Poi lo ringraziamo per la doppietta ma non esistono solo i gol" le parole di Spalletti.