Roma, Spalletti: "Vinto contro una grandissima squadra"

Dopo la vittoria dell'Olimpico contro l'Inter è soddisfatto Luciano Spalletti, che si presenta sorridente ai microfoni di Premium Sport: “Questa bella vittoria rimette un po’ di cose a posto - ha detto il tecnico giallorosso - c’erano troppi discorsi che accompagnavano. Questi tre punti ci permettono di lavorare con un po’ più di serenità e di fare analisi più dettagliate, anche se abbiamo ancora dei momenti in cui non siamo quelli che dovrebbero essere i giocatori della Roma. Ma non dimentichiamoci che abbiamo giocato e vinto contro una grandissima squadra".

"L’abbraccio con Manolas? Questo ragazzo è veramente un portento - ha dichiarato Spalletti - ha delle potenzialità incredibili: deve essere però bravo a raggiungere il rendimento che gli compete. Dzeko? Dall’inizio dell’anno ho puntato su di lui. Abbiamo bisogno di un giocatore così: ci aiuta dentro e fuori dall’area. È un ragazzo sensibile e uscire dal campo con il pubblico che inneggiava a lui gli servirà per il futuro, da lui mi aspetto solo più ferocia. La Juventus? Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi: non vogliamo vincere il campionato, vogliamo vincere tutte le partite: se poi questo significherà vincere il campionato, si vedrà. Salah? Ha strappi incredibili, poi ogni tanto quando arriva a tu per tu con il portiere sbaglia e a volte difetta in fase difensiva.”

Strootman: “Voglio ridare alla Roma quello che la Roma ha dato a me”

“Questo successo è molto importante, per i tifosi e per tutto l’ambiente: abbiamo perso troppi punti e non deve più succedere - ha detto Kevin Strootman nell'immediato post partita - Ora guardiamo con fiducia al futuro, questi tre punti sono importanti anche per la prossima partita contro il Napoli. Forse in trasferta c’è un problema mentale, dobbiamo invertire questa tendenza. Le mie condizioni? Fisicamente sto bene, ma devo ancora migliorare. Voglio dare qualcosa alla Roma per tutto quello che la Roma ha dato a me. La Juventus è avanti, ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita.”

Dzeko: "Devo fare più gol”

“Mi sento bene, un altro Dzeko rispetto all’anno scorso, ma devo ancora migliorare, devo fare più gol: oggi ho avuto qualche occasione e devo essere più cattivo. Per fortuna abbiamo vinto e l’importante è questo, era troppo importante vincere. Se ho bisogno di un altro attaccante affianco come a Wolfsburg? Nella mia carriera ho sempre avuto un partner d’attacco, anche al City con Aguero: qui faccio la prima punta e ho due esterni d’attacco e va bene anche così. Dove possiamo arrivare? È difficile dirlo: abbiamo vinto contro una squadra forte e questa è la strada giusta.”