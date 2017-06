Roma, Spalletti: "Vediamo se i rompic... lasciano tranquillo Emerson"

Luciano Spalletti è comprensibilmente soddisfatto dopo il successo per 2-0 sulla Lazio: “I ragazzi hanno messo in campo delle qualità diverse rispetto al solito e che a noi ci fanno comodo. La partita non è stata bellissima, tutte e due le squadre potevano fare di più, ma è stata combattuta. Noi non abbiamo concesso nulla e nella ripresa abbiamo fatto molto bene".



Il tecnico della Roma ai microfoni di Premium Sport analizza quindi alcuni aspetti tattici: "La difesa a 5 per l’assenza di Salah? Noi siamo andati a 5 in fase di possesso palla, mentre non in possesso tornavamo con la linea a 4. A sinistra era tutto delineato con Peres su Lulic, mentre a destra avevamo più problemi perché Rudiger doveva stringere quando avevamo palla".



Spalletti decide poi di soffermarsi sulla prestazione di un giocatore in particolare: "Voglio sottolineare la grande gara di Emerson che ha fatto una partita straordinaria. Voglio vedere se anche dopo oggi i rompicoglioni non lo lasceranno tranquillo di giocare. Nei mesi scorsi l’hanno massacrato, qui si esagera sempre e se non si dicono le cose in modo chiaro non vengono recepite. Si è preso grande responsabilità nella sfida più importante e a lui non è stata data la possibilità di mettersi in mostra. Oggi ha fatto il terzino, ha coperto benissimo su Anderson e poi ha dato una grande mano a Perotti in avanti: dobbiamo lasciarlo tranquillo di giocare qualche partita di seguito per vedere le sue qualità".



Archiviata la pratica Lazio, è già tempo di rivolgere lo sguardo alla prossima sfida: "Il derby ti dà una carica emotiva maggiore alle altre vittorie ma noi abbiamo altre mire. Adesso dobbiamo pensare il Milan e già lasciare da parte questa vittoria con la Lazio. Dobbiamo alleggerire questa vittoria perché noi dobbiamo avere ambizioni maggiori, dobbiamo guardare più in là del raccolto. Noi non vogliamo rimanere dentro il recinto”