Roma, Spalletti: "Totti vuole fare il vicepresidente. I fischi? Ho pagato il conto"

"Totti? Gli devono far fare il vicepresidente della Roma, è quello che lui vuole. I fischi di ieri? Mi hanno fatto pagare il conto". In attesa di annunciare il suo addio al club giallorosso (è prevista una conferenza stampa nella giornata di martedì), Luciano Spalletti a Sportitalia comincia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.



Il rapporto con il numero 10 è stato a dir poco difficile, a tratti burrascoso, e quel "mi hanno fatto pagare il conto" la dice lunga sullo stato d'animo del tecnico di Certaldo, subissato di fischi da parte dei tifosi nella partita con il Genoa per il modo in cui è stato gestito il capitano della Roma.

I supporter si sono schierati apertamente con la loro bandiera scaricando definitivamente l'allenatore.



Spalletti non manca poi di replicare a Sarri che aveva evidenziato gli 8 rigori in meno dei giallorossi ("sono perplesso per questi dati"): "Sarri fa giocare alla sua squadra un calcio da paradiso, ma per favore non parli dei nostri rigori".