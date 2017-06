Roma, Spalletti: "Totti titolare? Ci vorrebbe più equilibrio"

Luciano Spalletti si aspetta di vedere una grande Roma nella sfida contro l'Inter, in programma domani sera all'Olimpico. A proposito del match, l'allenatore giallorosso ha detto la sua in conferenza stampa: "Noi fino a questo momento non è che abbiamo dato segnali ben precisi, lo stesso problema potrebbero averlo loro. Diventa fondamentale far bene, far vedere il livello di squadra raggiunto. Ultimamente ci stiamo allenando bene, siamo sulla strada buona. Dobbiamo concentrarci su quel che possiamo migliorare e dare un'occhiata agli avversari. L'Inter è forte come la Roma. E prima o poi farà vedere tutto il suo valore, c'è da stare attenti". Su Frank de Boer: "Lo conosco pochissimo. Così a prima occhiata mi sembra una persona seria, molto professionale. Poi, una società come l'Inter se sceglie un allenatore sa chi va a scegliere. Lui va lasciato lavorare, ha iniziato ora. Ha già fatto vedere cose importanti, ha avuto prese di posizione scomode dove evidenzia una sua personalità, una sua sicurezza sul proprio ruolo".



Spalletti è poi tornato su Francesco Totti, il tema più caldo del momento: "Se Totti fa più giocate e gol, sono contento e lo tengo presente, valutando quello che ritengo sia giusto che possa dare. Questo però lo faccio io, non potete farlo voi giornalisti. Se giocherà titolare contro l'Inter? Secondo me è giusto non dare vantaggio all'Inter, la formazione non la svelo. Purtroppo si è passati da giugno fatto, quando volevate fargli fare il tour dell'ultima partita, a ora, dove siamo a chiederne la riconferma da titolare. Secondo me se ci fosse più equilibrio e si ragionasse più tranquillamente, si troverebbe la soluzione. Fino a questo momento mi sono sempre comportato come ho spiegato e continuerò a farlo".



Roma-Inter in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45

Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Roberto Cravero

Telecronaca tifoso: Carlo Zampa, Christian Recalcati

Bordo campo: Marco Cherubini, Marco Barzaghi