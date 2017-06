Roma, Spalletti: "Totti, ti regalo la Delorean, a Ilary invece 'Piccolo Uomo' di Mia Martina"

Dopo i messaggi di tantissimi campioni del mondo del calcio, per festeggiare i 40 anni di Francesco Totti, arrivano anche gli auguri di Luciano Spalletti: "Auguri per i tuoi 40 anni Francesco. Sinceri dal profondo del cuore. Ti ho comprato la Delorean, la macchina del tempo, così potrai scegliere cosa fare. Se tornare indietro, se andare nel futuro, tutto quello. La tua maglia è il numero 10, però per ora siamo fermi al 9,9. Con me su 167 partite mi hai fatto gioire 99 volte. Ci manca quel pezzettino lì, quel gol lì per arrivare insieme a 100 e a 10 come voto".



L'allenatore giallorosso ha voluto poi rispondere alle parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Ilary Blasi, che lo definiva "un piccolo uomo". Questo il messaggio di Spalletti alla moglie del capitano della Roma: "Siccome è la tua festa e io volevo pensare anche alla tua splendida signora, le ho comprato un piccolo pensiero: è un vecchissimo disco di Mia Martini, un grandissimo pezzo al quale io sono legato. E lei me lo ha ricordato. 'Piccolo uomo' di Mia Martini".