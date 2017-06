Roma, Spalletti: "Siamo alla pari con le big d'Europa per i punti nel 2016"

Luciano Spalletti esprime soddisfazione ai microfoni di Premium Sport dopo il successo della Roma sul Chievo: “Vittoria meritatissima: la squadra ha macinato gioco dal primo minuto fino al 90esimo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che hanno chiuso l’anno in maniera eccezionale. Era una partita a rischio per il risultato di domenica scorsa e per le vicine vacanze, invece - prosegue il tecnico - la cattiveria agonistica è stata giusta per tutta la durata del match. Abbiamo creato tantissime situazioni, giocando praticamente tutta la partita nella metà campo avversaria, con grande intensità e grandi meriti. Non è facile fare gol alla difesa del Chievo, che Maran ha organizzato benissimo e anche questo è sintomo che la squadra sta bene".



Tra le mura amiche i giallorossi sono una macchina perfetta: "L’Olimpico è casa nostra e può darsi che questo faccia la differenza, per giustificare la striscia positiva in casa: a fine partita sono andato a ringraziare i nostri tifosi perché noi in campo li sentiamo e lo stimolo per i giocatori è forte".



Spazio quindi a una valutazione sull'anno che sta per terimnare: "Il bilancio del 2016 dice che a livello di punti complessivi siamo alla pari con le big d’Europa, di poco sotto a Barcellona e Real Madrid e, purtroppo per noi, anche della Juventus, che in Italia sta dominando"



Chiusura dedicata alla questione rinnovo e ai movimenti di mercato: "Il mio contratto non è un problema, il problema è che la Roma faccia bene e vinca le partite come ha fatto oggi. Mercato? La società è attenta a quello che può capitare. Bisognerà capire chi potrebbe andare via: Salah avrà la coppa d’Africa e forse Iturbe potrebbe non essere contento di non aver giocato tanto, nonostante si impegni sempre. Totti? Lui è l’unico incedibile”.