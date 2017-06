Roma, Spalletti: "Serve meno paura per vincere in trasferta. Totti ora è perfetto"

La Roma 2016/17 è ancora a secco di vittorie in trasferta, Luciano Spalletti chiede di più alla squadra: "Non manchiamo in personalità anche se a volte caliamo in questo aspetto, serve meno timore. Per me è un caso, stiamo lavorando bene. Contro il Torino ci sarà da lottare, è una squadra di cui ho enorme rispetto per la sua storia e la rosa attuale. Contento di rivedere Castan, anche se da avversario". Francesco Totti si avvia a compiere 40 anni, il tecnico giallorosso ne tesse le lodi: "Ora è perfetto, si allena bene ed è punto di riferimento della squadra. Mi ha invitato alla festa ma ci starò poco, se no poi i giocatori si arrabbiano... (ride, ndr)".



Spalletti analizza poi la situazione Vermaelen: "Ha la pubalgia, bisogna valutare con calma il suo recupero. Ogni volta che proviamo e andiamo ad alzare un po’ l’asticella, torniamo un po’ indietro". L'analisi su due singoli criticati, Dzeko e Juan Jesus: "Edin può fare 20 gol ma i gol non sono tutto, voglio che lavori meglio con la squadra. Il brasiliano ha sbagliato qualcosa ma può giocare centrale, terzino, è forte nell'1 contro 1. Mi fido".