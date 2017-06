Roma, Spalletti: "Se perdo altre due partite mi cacciano"

La vittoria col Palermo, la lotta scudetto, il futuro alla Roma: ecco i principali temi toccati da Spalletti alla fine di Palermo-Roma.



"Non è stata una partita facile, ma abbiamo calciatori importanti: abbiamo bisogno di tutta la rosa, che tutti ci accompagnino a questo finale di campionato. El Shaarawy è uno di questi e oggi ha fatto bene. Grenier può essere considerato un vice Nainggolan: gioca bene tra le linee e perde raramente il pallone".



"Speriamo che la Juventus, prima o poi, cali, e invece si allontana sempre. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma loro sono davvero fortissimi: anche quando sembrano in difficoltà, tirano fuori l’orgoglio della squadra vincente, noi dobbiamo pensare a fare un passo alla volta, senza pensare all’obiettivo finale".



"Il mio futuro? Ho fatto un favore, alla società, a non firmare il rinnovo, perché se perdo altre due partite penso sia giusto che mi mandino via, ne ho perse 4 su 5. Allo scorso allenatore (Garcia, n.d.r.) gli hanno fatto tre anni di contratto e hanno dovuto pagarlo anche dopo l’esonero: la Roma è una grande squadra e bisogna meritarsi di allenarla. Le parole del presidente? Ha fatto benissimo, ha tutto il diritto di prendersela con me. Ma non con i giocatori, perché in quel caso gli risponderei. Invece il suo comportamento è stato ineccepibile".