Roma, Spalletti: "Se non vinco un titolo non resto"

"Io se non vinco non rimango. Vincere vuol dire vincere un titolo, l'ho sempre detto da due anni. Questo è il concetto". Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, è categorico in merito a una sua eventuale conferma sulla panchina della Roma.



Boccapraticamente cucita per quanto riguarda invece la cena con Pallotta: "Abbiamo parlato di tante cose. Per me è stata l'occasione di dirgli di persona quello che ho sempre detto a voi, il mio pensiero è sempre stato lo stesso. Quello che mi ha detto lui va chiesto a lui, non vado a fare la spia".



Sembra probabile l'arrivo di Monchi come nuovo ds giallorosso ma anche in questo caso Spalletti dribbla l'argomento: "Non so niente. Il mio ds è Ricky Massara. Bisogna avere rispetto per chi ha lavorato bene come lui. Ho avuto due direttori come Sabatini, di cui ho già parlato, e Massara, che è altrettanto di qualità".



La squadra intanto è chiamata a mantenere intatte le residue speranze scudetto anche se i giocatri potrebbero distrarsi in vista del derby di Coppa Italia: Penso all’Empoli. Il miglior modo per preparare il derby è questo, anche se può sembrare più importante il derby. In realtà il modo di prepararla bene è vincere contro l’Empoli, tutte le attenzioni vanno lì".



Contro gli azzurri potrebbe riempirsi di nuovo la Curva Sud: "Spero di non leggere delle offese se rifaccio riferimento alla Curva, ogniqualvolta che la palla andrà fuori mi girerò verso la Sud, perché la curva mi è mancata e me la voglio gustare".



Un successo metterebbe pressione alla Juve, impegnata domenica sera a Napoli: "Ho molti difetti, ma non gufo nessuno. Non guardo le cose tentando di mettere il malocchio. Ci sono due grandi squadre, due grandi allenatori, grandissimi calciatori dalle quali giocate ci sarà da prendere e riproporre schemi di gioco. Me la guardo e me la gusto. Al San Paolo gremito sarà bello assistervi, se posso ci vado".