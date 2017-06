Roma, Spalletti: "Se non rinnova Totti, vado via anche col triplete"

Oggi Luciano Spalletti non è solo l'allenatore della Roma ma qualcosa in più. Il tecnico giallorosso è il vero punto di riferimento dei tifosi, forte di una squadra rianimata dopo il grigio finale di gestione Garcia e tirata a lucido per il rush finale in serie A, Europa League e coppa Italia. Ecco perché adesso vuole andare oltre, coglie la palla al balzo, mette da parte il poker contro il Torino e apre il fronte futuro coinvolgendo quello della Roma.



Inizia ai nostri microfoni quando, alla domanda sul suo rinnovo, parla solo di quello di Totti, eludendo di fatto il discorso: "Sono convinto che il capitano debba rinnovare, per vincere servono più giocatori come lui. Non ne abbiamo trovati ancora di forti come lui e per questo dobbiamo tenercelo. Deve essere una cosa naturale". In conferenza stampa è anche più esplicito: "Con solo Totti non si vince, devono crescere altri giocatori. Perché non mi domandate più di lui? La soluzione è avere 20 Totti e che lui rimanga. Se non rinnova e resta, io vado via anche se faccio il triplete". Come a togliersi a un sassolino dalla scarpa: dopo settimane di domande, tutti si sono scordati del rinnovo del capitano ora che la squadra gira e il Pupone si accontenta di spiccioli di match. Per merito di Spalletti, ovviamente.



L'allenatore, sulla scia di risultati pesanti e con il gruppo in mano (recentemente da Emerson a Nainggolan, in tanti hanno elogiato la sua figura), vuole fare pressing sulla società come a dire: "Stiamo facendo un piccolo miracolo. Vogliamo prendere la Juventus? E allora non conta solo il mio rinnovo ma i campioni. Se no...". Questa è una (nostra) libera deduzione ma il nome del tecnico toscano è entrato nella lista dei bianconeri per il dopo-Allegri ma anche per un eventuale dopo-Pioli all'Inter, due squadre che potrebbero proporgli un mercato di alto livello senza rischi di cessioni come è capitato con Pjanic. Pallotta ascoletrà?