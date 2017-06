Roma, Spalletti: "Se non riesco a vincere me ne vado"

Nubi sul futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico della Roma in un'intervista che uscirà a gennaio su France Football ha rivelato: "Qua vogliono vincere tutti, se non riesco a vincere me ne vado". Le parole sono state pronunciate prima della sconfitta allo Stadium contro la Juventus che ha fatto sprofondare i capitolini a -7 dalla capolista. Il contratto del tecnico di Certaldo è in scadenza il 30 giugno 2017 e a questo punto il rinnovo sembra sempre più incerto.



Tuttavia arrivano segnali positivi dal club. L'amministratore delegato Umberto Gandini nel corso della cena di Natale della squadra ha infatti dichiarato: "Spalletti ha in mano tutte le carte per decidere il proprio futuro. Ha detto dall'inizio che a decidere saranno i suoi giocatori: sta facendo tutto quanto in suo potere per farsi confermare dai risultati, e noi siamo assolutamente aperti a sederci al tavolo quando lui vorrà".