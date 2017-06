Roma, Spalletti: "Se metto Totti alla fine vengo accusato di prenderlo per il c..."

Luciano Spalletti è soddifsatto ai microfoni di Premium per il largo successo a San Siro con il Milan: "Quando fai questo lavoro c’è da prendere il buono e il cattivo: ho parlato con i giocatori e dopo il derby c’era bisogno di una reazione. Ho a che fare con delle persone serie e corrette, che si rendono conto che a volte c’è da soffrire, ma oggi hanno fatto una grandissima partita. C’era la possibilità di andare sul 3-0, ma a volte noi siamo un po’ spreconi e se non avesse fatto gol El Shaarawy sarebbe diventata una partita molto difficile".



L'umore del tecnico cambia però quando il discorso si sposta su Totti: "Tifosi dispiaciuti per il mancato ingresso in campo di Francesco? La prossima volta faccio la formazione con una cooperativa: si fanno delle votazioni collettive e a quel punto metto in campo chi prende più voti… Sul 2-0 non ero tranquillo, Salah era affaticato e ho scelto El Shaarawy perché volevo segnare ancora. Mi spiace per ti tifosi, non so che altro dire. Quando lo metto negli ultimi cinque minuti - prosegue Spalletti - mi dite che lo prendo per il culo, bisogna mettersi d’accordo allora nei giudizi. Ho preso le offese lo stesso, anche quando l’ho fatto giocare per pochi minuti. L’ho detto fin dall’inizio: io non devo gestire la storia di Totti, devo gestire il Totti calciatore. Evidentemente la prossima volta starò più attento".