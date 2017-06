Roma, Spalletti: "Scudetto? Facciamo sul serio. E Nainggolan vale Pogba"

"Io ho una sola sensazione, quella fondamentale: è che noi facciamo sul serio e la gente se n’è accorta". Luciano Spalletti va oltre l'ossessione della vittoria. Quando gli nomimano lo scudetto non tergiversa. Non ha paura. La Roma, appunto, fa sul serio: "Questa cosa si respira quando andiamo fuori da qui: è una squadra seria che fa le cose sul serio". Vigilia di Roma-Cagliari, il ricordo va alla rimonta subita nella gara d'andata e ai pugni battuti sull'erba. Punti persi e rimpianti: "Quell'immagine l'ho rivista, avevamo sbagliato delle occasioni...".



Anche ora la Roma ne sbaglia. Ma è cresciuta. Ne ha vinte 5 di fila senza Salah. "Non è fondamentale in una squadra solo un calciatore, se poi questo diventa la chiave dei risultati poi diventa difficile portare a termine un campionato di alto livello o di alta classifica. Era un po’ l’obiettivo iniziale quando dicevamo che non siamo pochi nella nostra rosa, perché se riesci a farli funzionare sono più che sufficienti".



Nainggolan è uno di quei giocatori che può sembrare insostituibile: "Per me è come Pogba. E’ un calciatore completo, una razza di quelle forti che è abbastanza diffusa nella nostra squadra. La pasta diversa è diffusa in molti nostri calciatori, magari in misura diversa con altre caratteristiche ma semore di pasta importante. È un confronto che regge, c’è qualche anno di differenza, ma per il valore e la sostanza espressa, secondo me regge".