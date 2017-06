Roma, Spalletti: "Salah a disposizione, Juventus partita non decisiva"

Luciano Spalletti sottolinea l'importanza della partita contro la Juventus ma con una dovuta puntualizzazione: "Non può bastarci il pareggio perché ragionando così perderemmo. Ma questo match, seppur fondamentale, non è ancora decisivo: il nostro obiettivo è rendere decisivo lo scontro del ritorno, allora avremmo fatto un grande lavoro. Mi aspetto che giocheranno dall'inizio Higuain-Mandzukic". Il tecnico della Roma fa i complimenti ai bianconeri e ad Allegri: "Servono da stimolo per fare sempre meglio, non a caso prima ci volevano ottanta puri per vincere il campionato mentre ora ne servono cento. Max ha detto che sono bravo anche come attore? Perché non mi ha visto cantare (ride, ndr). E' un grande amico e rimane tale, è riuscito sempre a gestire bene le grandi rose: è il primo della classe e per questo le battute da lui si accettano"



Spalletti annuncia anche la convocazione di Salah: "E' a disposizione, il suo eventuale impiego va valutato nel contesto della partita che sarà". Nessuna polemica su Orsato, anzi: "Lui è una garanzia per tutti. La Var? Tecnologia importante ma sempre in supporto all'arbitro". In caso di sconfitta, niente drammi: "Il treno scudetto non sarebbe partito, non si dice mai 'è finita'. Sarebbe un ko durissimo ma ogni squadra ha i suoi momenti bassi, e chi ha rose più ampie avrà una mano decisiva". Infine, su Pjanic: "Quando abbiamo giocato a Torino è venuto a mangiare con noi, era un amico dello spogliatoio e rimane tale. Avete fatto di tutto per farci litigare ma gli ho dimostrato tutta la mia stima".