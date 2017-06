Roma, Spalletti: "Questa vittoria è il premio al valore di questi ragazzi"

Molto soddisfatto Luciano Spalletti dopo il 3-1 rifilato alla Juventus che tiene la Roma al secondo posto con un punto di vantaggio sul Napoli: "Durante tutta la settimana ci siamo focalizzati sul secondo posto, sul campo, al di là di tutte le voci che si portano dietro complicazioni - ha detto il tecnico ai microfoni di Premium - Abbiamo giocato da squadra tignosa, che ha saputo soffrire ma con la testa sempre lucida: noi volevamo vincere questa partita, altre cose non ci interessavano. Questa vittoria è il premio al valore di questi ragazzi, che sono persone prima che giocatori: fa capire di che pasta sono fatti".

Dallo studio gli chiedono della prestazione di Perotti: "È un giocatore che ha bisogno di prendere la palla sui piedi per attaccare lo spazio - ha spiegato Spalletti - e se gli cambi posizione non lo metti a suo agio. Non era molto contento, infatti, alla sostituzione, ma si è dato da fare: può fare meglio, ma si è sacrificato tantissimo per la squadra".

In chiusura l'inevitabile domanda sul futuro del tecnico di Certaldo: "Il mio futuro sono le prossime due partite, che sono assolutamente da vincere - ha detto - Non bisogna pensare ad altro, vorrebbe dire alzare un po’ di polvere e farci vedere meno chiaro. L’Inter? Anche questa è polvere, quella di cui ho appena parlato: dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni con Chievo e Genoa.”