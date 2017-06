Roma, Spalletti: "Portato a casa partita difficilissima"

Al termine della vittoria, per 1-0, della Roma sul Milan all'Olimpico, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Stasera è stato difficile, perché abbiamo trovato un Milan forte: ormai i rossoneri sono al tavolo delle grandi squadre e dobbiamo aspettarcelo fino in fondo. È partito in sordina, senza nomi blasonati, ma la qualità della squadra di Montella c’è. Siamo stati bravi a portare a casa questa partita difficilissima. Sono contento perché stasera abbiamo concesso molto poco, rigore a parte. Siamo stati quadrati, c’è anche capitata qualche situazione che poteva essere gestita con più qualità, ma ci è mancata la lucidità. I ritmi non sono stati altissimi, ma siamo stati sempre messi bene in campo".



L'allenatore giallorosso si è soffermato anche sull'infortunio di Bruno Peres: "Con chi ce l’avevo a fine primo tempo? Ero un po' arrabbiato perché Peres si era fatto male e i rossoneri protestavano per la perdita di tempo durante il suo infortunio. In realtà si è fatto male sul serio, l’hanno massacrato. Ora vedremo, dopo gli esami, come starà. La sfida con la Juve? La Juventus è una squadra fortissima: dobbiamo per prima cosa recuperare lo sforzo di stasera e cercare di mantenere l’equilibrio, perché i bianconeri sono una squadra che ti punisce se sbagli. Contro di loro ci vuole il ritmo alto, non bisognerà concedere spazi tra le linee, bisognerà fare tutto bene. Se li temiamo? Sì, perché la Juve è una grandissima squadra".