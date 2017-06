Roma, Spalletti: "Pallotta? Non siamo stanchi. E se prendi i giovani..."

C'è Palermo-Roma, ma Luciano Spalletti è costretto a parlare d'altro. Della crisi dopo tre sconfitte consecutive in tre competizioni diverse, del futuro e delle critiche di Pallotta che dall'America ha fatto sentire la propria voce in un momento ("Siamo stanchi perché in estate non abbiamo puntato sui giovani. La formazione contro il Napoli non mi dava buone sensazioni"). Ecco le principali dichiarazioni del tecnico giallorosso in conferenza stampa.



"Dalla crisi si esce vincendo. Bisogna rimettere la tranquillità nella testa dei giocatori. Siamo finiti con una ruota nel fango e io sono l’unico responsabile perché ho il volante della macchina in mano. Diventa fondamentale avere sotto il cofano i cavalli giusti per uscire, ora siamo un po’ impantanati".



"Le critiche di Pallotta? La lettura è una sola, voleva motivare e difendere i giocatori. Ha a cuore i calciatori e voleva difenderli magari mettendo in discussione l’operato dell’allenatore. La cosa importante è come ti guardano i giocatori e loro mi guardano nel modo giusto. Oggi di carne al fuoco ce n’è già abbastanza".



"Pallotta dice che bisogna puntare sui giovani? Se si vuole percorrere quella strada bisogna smettere di pensare alla vittoria. O si fa un discorso diverso rendendo partecipi i tifosi oppure si crea confusione. Noi vogliamo vincere e sono fiducioso nei calciatori. Non cambio idea su ciò che ho detto a dicembre su di loro. Continuo a pensarla così".



"Io dico che i giocatori non sono stanchi e voi dite il contrario. Ho dei collaboratori molto bravi che mi danno le statistiche e dicono che in Europa se giochi ogni due giorni le vittorie calano del 40%. Io mi ero fatto forte perché abbiamo vinto il 70% delle partite".