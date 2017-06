Roma, Spalletti ordina doppi allenamenti fino al match con l'Inter

Luciano Spalletti inflessibile dopo il ko della Roma contro il Torino. Il tecnico giallorosso ha deciso di dare una scossa a Trigoria, a cominciare dal programma degli allenamenti. Da lunedì, e fino al match contro l'Inter del 2 ottobre all'Olimpico, il tecnico ha imposto alla squadra doppie sessioni di lavoro ogni giorno. Almeno fino alla prossima sosta di campionato, quindi, Totti e compagni passeranno gran parte delle loro giornate all'interno del centro sportivo giallorosso

Si chiude con l'incidente stradale di Stephan El Shaarawy la giornata nera della Roma. Dopo il rientro nella Capitale della squadra, battuta 3-1 in casa del Torino, l'esterno è rimasto coinvolto in un incidente con un'altra auto sulla Pontina. Praticamente distrutto il veicolo, mentre il giallorosso non ha riportato conseguenze tanto che in serata è poi andato a cena assieme al fratello. Lunedì mattina sarà regolarmente a Trigoria per allenarsi con il resto della squadra