Roma, Spalletti: "Ora sono tutti di nuovo sul carro di Dzeko..."

Luciano Spalletti soddisfatto per la vittoria sulla Fiorentina: "Abbiamo dimostrato di essere presenti - le parole a Premium Sport -, giusta reazione dopo la sconfitta di Genova. Per noi questa era una partita fondamentale, serpeggiava già qualche dubbio e si sa che qui a Roma può essere difficile reagire alle prime problematiche: abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta".



Rimane l'obiettivo scudetto: "Noi stiamo facendo un grande campionato così come il Napoli. La Juve lo sta facendo grandissimo. Noi abbiamo l’obbligo di provarci fino in fondo, non dobbiamo entrare in confusione, giocheremo 13 partite in 40 giorni ma nello sport è tutto possibile. Non dovremo farci trovare impreparati se davanti dovessero avere un calo, dobbiamo farci trovare pronti".



Spalletti sparge un pizzico di veleno sul discorso Dzeko: "Ora sono tutti nuovamente saliti sul suo carro, poi basta che sbagli un gol e scendono tutti. Stasera il carro è di nuovo pieno, non devo dirgli niente, c’è già chi gli fa i complimenti". Infine, sul rinnovo: "Contano i giocatori per vincere, gli allenatori contano relativamente. Bisognerà fare il contratto a De Rossi, quello a Totti se vorrà che non dipende da quelle che sono le mie scelte ma da quello che fa piacere a lui".