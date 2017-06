Roma, Spalletti: "Olimpico vuoto? Dannoso per la Roma"

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, valida per la terza giornata di Serie A, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore della Roma ha riservato parole al miele per il collega, e amico, Marco Giampaolo, prima di soffermarsi sullo stato di forma dei suoi giocatori. De Rossi e Perotti sono disponibili, mentre vanno valutate le condizioni di Vermaelen. Infine, il tecninco giallorosso ha voluto dire la sua sulla questione stadio: "L'Olimpico vuoto è dannoso per la squadra".