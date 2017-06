Roma, Spalletti: "Non siamo stanchi ma pronti, il razzismo è un problema

Dopo la vittoria sull'Inter e la sconfitta nel derby di Coppa Italia, per la Roma il ciclo "infernale" procede con la sfida dell'Olimpico contro il Napoli, vero e proprio spareggio Champions: "La gara contro il Napoli sarà naturalmente difficile e delicata - ha dichiarato Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia - Ci vorrà attenzione, forza e qualità da parte nostra. Io ho già detto cosa penso del Napoli e di Sarri. Con lui veniamo dalla stessa terra e capiamo quando dobbiamo concentrarci solo sul nostro orticello, senza parlare di altri". "Sarà una bella prova per la nostra maturità - ha continuato il tecnico giallorosso - Stiamo crescendo ma proprio domani dovremo capire come affrontare i tanti momenti della partita. Quando spingere, quando controllare e quando difendere. Noi non siamo stanchi, quindi andremo a giocare la partita con le stesse possibilità del Napoli, che ha un giorno di riposo in più".

Sulla formazione Spalletti non vuole sbilanciarsi: "Viste tutte queste partite ravvicinate è possibile che io cambi qualcosa di formazione, ma senza snaturare nulla. Sempre con la volontà di giocare bene. Perotti ed El Shaarawy? Ho tante soluzioni". Poi una panoramica sugli infortunati: "Per fortuna oggi abbiamo poco materiale. Ci sono solo Florenzi e Nura in infermeria, stanno facendo il loro percorso di riabilitazione. Oggi sono tutti a disposizione, poi valuterò io i piccoli dettagli, visto che affrontiamo due gare in breve distanza".

Infine una battuta sul caso Rudiger e sugli ululati piovuti contro il difensore durante il derby: "Per arrivare alla pari con quello che è il calcio europeo, c'è bisogno di un percorso di etica. Si deve attaccare con forza questi atteggiamenti. E' un problema il razzismo nel nostro calcio".