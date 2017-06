Roma, Spalletti: "Non siamo la Juve, sbagliato gare fondamentali"

Vigilia di Bologna-Roma: i giallorossi provano a ripartire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco le principali dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa.



"C'è il dispiacere, c'è l'insidia che poi possa diventare una sconfitta difficile quella del non aver passato il turno, una partita che può disturbare gli equilibri di squadra, per cui adesso serve il ghigno perché il sorriso non basta. Dobbiamo essere ancora più professionali e io in questi giorni ho visto una squadra determinata. Abbiamo ancora 8 partite che possono determinare il futuro della nostra squadra. Donadoni ha sempre fatto giocare bene le sue squadre: il Bologna è una squadra imprevedibile, davanti ha giocatori di qualità e dietro può giocare a tre o a quattro, per cui bisogna essere pronti. Sono pericolosi proprio per la classifica che hanno. Dobbiamo essere forti, fortissimi".



"Szczesny e Alisson sono due grandissimi portieri: il confronto continuerà, se uno cala di condizione gioca l'altro. De Rossi è migliorato, sarà importante l'allenamento perché se le risposte saranno ancora positive potrà giocare. Gerson sparito? Abbiamo sempre giocato partite che potevano metterlo in difficoltà, in allenamento fai difficoltà a vedere se può essere utilizzato e forse ho sbagliato anche io: secondo me a lui ho tolto qualcosa, mi sembrava stessero meglio gli altri. A fine stagione va fatto un ragionamento approfondito per lui, la società lo sa. Totti ha giocato poco? Dipende dai punti di vista, io devo gestire uno spogliatoio, lui resta un giocatore importante".



"La Roma è la squadra che ha usato meno giocatori in Serie A? Se facciamo un confronto con la Juventus che se cambia i giocatori fa bene sia in Coppa che in campionato, non siamo a qual livello. Il gap è diminuito, nei miei 18 mesi abbiamo fatto punti importanti rispetto alle altre, però c'è bisogno di un programma se vuoi contendere titoli alla Juventus. La squadra ha sbagliato un paio di partite fondamentali ma nel lungo tratto non c'è un periodo fatto male. Io sono dispiaciuto, ma soddisfatto del lavoro. Veniamo da 5 partite vinte anche se siamo usciti dalla Coppa Italia, quindi è difficile dire che la squadra è sbagliata. In quei momenti dove abbiamo perso evidentemente l'allenatore ha sbagliato qualcosa. Le eliminazioni dalla coppa? Io ho cercato di provocare la massima reazione alla squadra parlando di ossessione. Evidentemente l’ho fatto poco, ci avrei dovuto mettere ancora più peso nel motivare queste partite qui. Bisogna stare attenti allo scorrimento delle partite".