Roma, Spalletti: "Non giochiamo contro il Real, abbiamo qualità per vincere"

Alla vigilia della stracittadina Luciano Spalletti prova a 'rdimensionare', almeno in parte, la portata del match: "Per me il derby è una partita speciale, importantissima, ma si vince come quelle normali. Inzaghi è stato bravo con i suoi ragazzi a creare un derby d'alta classifica. Avere molte squadre che hanno ambizioni importanti rende tutto più bello e affascinante, non può che goderne lo spettacolo e chi ha la personalità di essere sicuro di delineare la strada sarà contento".



Il tecnico giallorosso poi sottolinea: "Le due squadre stanno facendo bene ed è un confronto che vale molto ma non è come quando giochi contro il Real Madrid che ai giocatori dici 'ce la potete fare'... Noi abbiamo le qualità per vincerlo il derby. Lazio favorita? Ci fa piacere, saràuno stimolo in più".



Contro i biancocelesti mancherà Salah: "Se cambierò modulo per la sua assenza? Abbiamo mostrato che ogni modulo non cambia la nostra volontà, che è quella di fare calcio". Si allenano invece con il gruppo Manolas ed El Shaarawy mentre Paredes lavora a parte.