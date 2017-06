Roma, Spalletti: "Non diamola vinta a chi ci ha chiamato mediocri"

I complimenti alla Primavera per il trionfo in Coppa Italia, le condoglianze alla famiglia Scarponi, l'ottimismo sul recupero di Emerson. Luciano Spalletti comincia così la sua conferenza stampa alla vigilia di Pescara-Roma. Ecco le sue principali dichiarazioni



"Le insidie sono molte. Non esiste mai una squadra che parte male e finisce malissimo. Il Pescara ha diversi ex, Zeman ha anche modificato qualcosa del suo modo di fare. Ho visto una squadra meno sbarazzina. La partita d’andata me la ricordo bene, abbiamo fatto una fatica enorme".



"Abbiamo la possibilità di finire bene questo campionato, nonostante il Napoli abbia un calendario un po’ più facile. Siamo una squadra forte. Noi abbiamo portato quasi in fondo un campionato con alcune difficoltà in dei momenti e abbiamo anche rallentato, ma mai siamo andati indietro. Bisognerà vedere quello che riusciamo a fare in questo ultimo pezzo di campionato che è corto e che diventa importantissimo".



"Zeman dice che il problema non sono io ma la società? Io con la società ho parlato, ho un contatto diretto, ho accettato di lavorare con quello che era e che è la Roma. Ci lavoro con tutto l’entusiasmo possibile. C’è il risultato finale che determinerà molto. In queste partite può cambiare l’idea che ti sei fatto dell’altro. Siamo tutti concentrati a tenere duro fino in fondo. L’obiettivo è tenere duro fino in fondo, non darla vinta a quelli che ci hanno detto ‘tanto non ce la farete, è il momento dei processi, voi siete dei mediocri’. Terremo duro fino in fondo, poi ci si incontrerà e si trarranno le conclusioni finali. Abbiamo vinto 8 delle ultime 10 partite. Se questo sarà il risultato, secondo me tutti avremo fatto il nostro lavoro al massimo. Abbiamo messo contenuti importanti, c’è la possibilità di lavorare in maniera importante in futuro".



"Var? Sì, io sono favorevole. Chiaramente ci sono delle motivazioni dove diventa fondamentale e diventerà poi facile tirare le conclusioni corrette. Ce ne sono altre che rimarranno sempre dubbiose. La forza del contatto, dell’impatto, non riusciremo a valutarla, anche se riguardandola qualcosa di più si capisce".