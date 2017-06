Roma, Spalletti: "Non ci piace più essere belli, ci piace essere vincenti"

Luciano Spalletti si gode la vittoria sul Pescara pur senza rinunciare a sottolineare le disattenzioni della Roma: "Siamo in un momento di cambiamento: non ci piace più essere belli, ci piace essere vincenti - le parole a Premium Sport - . E mi va bene: la squadra ha centrato una bella vittoria, i ragazzi sono stati bravi a fare delle belle giocate in velocità. Però ci sono stati tanti altri palloni che non abbiamo sfruttato, mentre gli avversari hanno sfruttato bene le loro occasioni".



Però Dzeko ha detto che, giocando così, i giallorossi non vincerebbero il derby: "Cominci lui a giocare meglio, perché poi si vedono i gol e gli assist ma è tutta la manovra che conta e anche dal punto di vista dell’aggressività dobbiamo lavorare". Sulle continue disattenzioni: "Sto lavorando sulla testa dei giocatori, solo che quando sei in vantaggio di due gol ti può capitare di abbassare il livello della determinazione: invece in questo campionato non esiste una partita facile e quindi se non sempre la stessa voglia diventa tutto difficile. Perché poi perdi ordine e gli avversari ti creano problemi".



Spalletti comunque pensa positivo: "E' anche un bene riuscire a portare a casa qualche partita senza aver fatto troppa fatica: a pallone bisogna vincere le partite, perché poi in classifica non c’è scritto come si è vinto". Ma pensa più al derby o alla classifica? "Penso a tutto, per prima cosa a migliorare quello che c’è da migliorare e a mantenere quello che funziona bene".