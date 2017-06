Roma, Spalletti: "Noi non siamo aiutati da niente e nessuno"

"Io in generale vedo che la squadra è cresciuta, in alcuni elementi, ma anche nelle radici. Si vede qualcosa di diverso, e non lo dico a caso. Si evidenzia la fioritura, ma le radici ora sono forti, si vede che i ragazzi non ci vogliono più stare a perdere". Per Luciano Spalletti la Roma, dopo un periodo di alti e bassi, è in piena fase di maturazione.



Ecco perchè il tecnico, in vista del posticipo di domani sera all'Olimpico con il Bologna, è convinto di poter cogliere un altro risultato positivo: "Donadoni è un tecnico che sa dare un taglio di qualità alle squadre che ha allenato e il Bologna è una società forte, sarà quindi una partita difficile come tutte le altre, però noi pensiamo di poter usare questa crescita costante che c'è stata e di poterla confermare facendo una buona prestazione, nonostante i problemini che abbiamo". Sono infatti numerose le assenze legate agli infortuni, e Fazio e Paredes, che hanno accusato problemi fisici, saranno valutati nella rifinitura.



In merito alle dichiarazioni (presunte) di Buffon Spalletti sottolinea: "Le squadre si scansano quando giocano contro la Juve? Non ho in mano delle situazioni per poter sapere quello che succede alla Juventus, non sono preparato. Io ho totale impegno e attenzione per le nostre situazioni, e noi non siamo aiutati da niente e da nessuno".