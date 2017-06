Roma, Spalletti: "Napoli squadra col migliore gioco, Sarri un grande"

Luciano Spalletti attende la sfida contro il Napoli e lo fa elogiando la qualità del gioco della squadra di Sarri, che da tempo si conoscono e condividono molte idee di calcio. Così il giallorosso in conferenza stampa: "Gli azzurri sono la miglior squadra per il gioco espresso: sono i migliori di tutti come equilibrio, tattica, qualità e movimenti in campo. Sarri è un allenatore ingegnoso e ha dato un contributo al calcio globale perchè ha dato idee e novità. Callejon? Ho detto a chi giocherà su quella fascia di tirargli una scarpate se dovesse servire...".



Spalletti, però, vede la Roma sullo stesso livello: "Dobbiamo farci trovare pronti, fare risultato subito per dare anche un'impronta all'immediato futuro. In alcune partite non siamo stati all'altezza della situazione come il Napoli, ma vogliamo i tre punti". Sui singoli: "Bruno Peres mi sembra lo stesso della scorsa stagione, Nainggolan sta migliorando mentre Strootman ha un guaio che deve risolvere. Vedremo nella rifinitura".



Breve ritorno su Sabatini: "Sono dispiaciuto per il suo addio e devo fare molto meglio di quello che ho fatto fin qui, perché quello che ha fatto mi obbliga ad agire in questa direzione". Infine, il tecnico toscano dà ragione ad Allegri ("Il mercato estivo dovrebbe chiudere il 15 luglio"): "Andare a fare la preparazione senza aver completato la rosa può essere un difficoltà e visto che c'è un periodo, da quando finisce il campionato a quando si riparte vuoto, perchè non sfruttarlo? E magari riproporre il mercato di riparazione a novembre, come ai miei tempi".

I CONVOCATI: NIENTE STROOTMAN E BRUNO PERES

Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori in vista della sfida contro il Napoli, niente da fare per Strootman e Bruno Peres fermati da problemi fisici.

La lista: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny, Konstantinos Manolas, Emerson Palmieri, Federico Fazio, Moustapha Seck, Juan Jesus, Gerson, Alessandro Florenzi, Daniele De Rossi, Mohamed Salah, Diego Perotti, Leandro Paredes, Radja Nainggolan, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko, Juan Manuel Iturbe.