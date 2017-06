Roma, Spalletti: "Nainggolan? Se la tocchi e la stimoli la belva reagisce"

Luciano Spalletti può essere soddisfatto per la vittoria della Roma a Crotone: "E' stata una partita difficile, abbiamo dovuto far uso di tutte le forze a disposizione. Il Crotone non ha smesso di lottare nemmeno sul 2-0 e non è stato facile trovare le contromisure di fronte a una squadra puntigliosa e agguerrita. L'aver vinto senza prendere gol, avendo anche gestito, è sintomo di maturità".



Allo Scida Edin Dzeko, prima di segnare il gol numero 18 in campionati, ha fallito un altro rigore: "I rigori sono una cosa pesante, quando prendi la rincorsa a tu per tu con il portiere. Lui si è preso la responsabilità e per noi è fondamentale vedere che un giocatore ha la voglia di sistemare le cose. Chiaramente, quando ne sbagli due vieni condizionato e quindi ne parleremo...".



Nel corso della settimana hanno tenuto banco le parole di Nainggolan contro la Juventus. Il belga non si è però fatto distrarre sbloccando il match: "Era facile prevedere la sua partita. Se la tocchi e la stimoli, la belva regisce e ce l'ha fatto vedere. I casi comunque sono altri, tipo aggressioni che non dovrebbero accadere nello sport. Per una situazione del genere, è eccessivo parlare di caso. C'è la volontà di evidenziare il brutto e il cattivo e non so come mai".