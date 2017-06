Roma, Spalletti: "Nainggolan ha detto due bischerate a due sciacalli"

Il caso della settimana, a Roma, è il video in cui Radja Nainggolan profera parole d'odio contro la Juve. Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta di Crotone, ha parlato così del centrocampista in conferenza stampa: "È semplice, dal mio punto di vista so che succede e quali sono le insidie a cui si va incontro. È evidente ciò che fa Nainggolan sul campo, la garra, il suo non togliere mai la gamba è sotto gli occhi di tutti. Lo conoscete bene, è un bravissimo ragazzo, leale e corretto. Quella è la sua immagine, non due bischerate dette a due persone che poi si sono rivelate due sciacalli. L’hanno portato loro a dire quelle cose. E sciacallo è anche chi usa queste cose in maniera distorta. Il ragazzo è pulito, e lo sanno tutti anche nello spogliatoio. Quando è entrato tutti ci siamo messi a scherzare e ridere. Perché noi siamo una squadra, non un'accozzaglia di giocatori e c’è protezione perché quelli sono quelli che vogliono vedere la nostra sconfitta. Sappiamo provenienza, manipolazione e volontà di far male".



Spalletti ha parlato anche della situazione della Roma in campionato, usando anche metafore forti: "Devo meritarmi la Roma, non lasciarla scappare e per farlo devo vincere. Non devo firmare il contratto, devo meritarlo. Questo posto magnifico è una cosa da preservare, non è un ambiente malfamato, va cartellato come i giardini con i fiorellini dove ci sono i cartelli “non calpestare”. Obiettivo? Te ne ho detti molti. Siamo un marchio, quando arriviamo arriva la lupa pronta a sbranare i palloni".