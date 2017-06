Roma, Spalletti: "Lo sfigato non sono io, voi mandate agenti sotto falso nome..."

Un altro show. Un'altra battaglia in conferenza stampa. Luciano Spalletti se la prende ancora con i giornalisti: "Io non sono sfigato - dice tornando alla dichiarazione post-Lione ("Forse porto sfiga io...", n.d.r.) -. La sfortuna non può togliermi niente, non mi può determinare niente in negativo rispetto a ciò che ho raggiunto. Io sono fortunatissimo, ho raggiunto quel livello lì. I miei risultati sono quelli e sono a posto. Lo stesso discorso vale per te (si rivolge a chi gli ha fatto la domanda, n.d.r.). Io sudo e mi impegno molto, faccio l’allenatore della Roma, tu fai la psicoanalisi ed è un lavoro da sfigato. Oggi avete mandato agenti sotto falso nome in incognito per sapere che luna ho. Siete sempre a cercare di capire che luna ho o ascoltare chi vi pare per fare analisi a me. Più che articoli sembrano oroscopi, ma io sono fortunatissimo. Spero che tu possa avere fortuna. Io sono a posto, a voi interessano ombre e malumori. La storia delle ombre? Io l’ho detta per prendere per il culo te. Tra noi io non so chi è lo sfigato. Ho detto che lo sfigato la determina la posizione e io non posso esserlo. Avete scandagliato gli agenti segreti sotto falso nome oggi".



All'inizio della sua conferenza Luciano Spalletti aveva provato a tirare su il morale alla truppa dopo l'eliminazione dall'Europa League. "Ti alzi e hai la sensazione di non avere più niente, di aver perso tutto, perché è una sconfitta che brucia. Ma in realtà la prestazione ha detto che abbiamo tutto nelle nostre mani. La squadra ha giocato la partita che volevo, i giocatori sono stati bravi anche se poi viene fuori questo risultato che ti lascia senza fiato. Spero giocheremo ancora così perché vorrebbe dire portare a casa tante vittorie e tornare in Europa. E quindi noi domani sera (col Sassuolo, n.d.r.) tenteremo di essere ancora quelli lì anche se non sara' facile"



Ultima stoccata dedicata a Lotito, possibile futuro presidente della Lega di B: "Conoscendo le cose non mi garba, faccio parte della mia associazione e sono stato d’accordo con loro. Sapendo delle cose ho capito che non mi garba. Poi faccio l’allenatore della Roma e voglio parlare di quello".