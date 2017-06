Roma, Spalletti: "La Juventus ha dimostrato di essere molto forte"

Nel post-partita della sconfitta, per 1-0, della sua Roma contro la Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Allegri arrabbiato vuol dire che la Roma ha fatto bene? Secondo me invece Allegri era contento, esprimeva tutta la sua felicità per aver vinto. Questa vittoria, con questo margine consente alla Juve di gestire con più tranquillità il futuro: bisognerà essere bravissimi per recuperare punti. Noi siamo stati bravi a soffocare le loro ripartenze ma poi abbiamo sbagliato la scelta di alcune palle e loro hanno gestito il vantaggio. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra ma è avvenuto dopo lo svantaggio, abbiamo preso un gol evitabile e nei primi minuti dovevamo fare qualcosa di più. La scelta di Gerson poi sconfessata a fine primo tempo? Quelli che non hanno idee dicono così, quelli invece che hanno vissuto lo spogliatoio pensano altre cose. Il giallo preso l’ha condizionato, lui non è stato schierato per fare Salah ma per reggere l’impatto fisico della Juve e di Alex Sandro, e mi sembra che l’abbia fatto bene".



L'allenatore giallorosso chiarisce il motivo dell'esclusione dell'egiziano: "Salah era fermo da due settimane, mentre El Shaarawy poteva essere un buon cambio quando la gara si è più equilibrata". Sulla sfida: "Come esce la Roma dallo Stadium? Usciamo malissimo, dovevamo fare risultato e non ci siamo riusciti. Sono stati più bravi di noi nei duelli individuali, dobbiamo prendere per buono quello che è venuto fuori dalla gara, ma la Juve ha fatto vedere di essere forte. Un solo gol contro Milan e Juventus? A volte si passano dei periodi dove si finalizza meno ma questo è un numero che mi preoccupa meno di tutti: siamo una delle squadre che ha segnato di più in campionato. Ora è un momento che stiamo segnando meno ma troveremo le soluzioni a questo problema".