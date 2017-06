Roma, Spalletti: "L'Inter e i rigori? Non so se vuole chiedere qualcosa..."

"Non so chi ha avuto più rigori. So però che l’anno scorso abbiamo avuto un rigore e nessuno ha chiesto nulla. Ci fu dato un rigore al terzo episodio su 19 partite. Se loro vogliono usare noi per chiedere qualcosa non lo so". Luciano Spalletti risponde così a Stefano Pioli alla vigilia di Inter-Roma, lo scontro diretto che potrebbe riaprire la corsa alla Champions. Il tecnico nerazzurro aveva messo l'accento sulla differenza di penalty a favore delle due squadre (12-2), quello giallorosso prova a evitare a modo suo la polemica e parla della gara che sarà: "Le squadre sono quasi a specchio. Ci sono molti duelli fondamentali e loro come noi hanno una grande squadra. Bisogna vedere chi saprà scegliere la giocata, verrà fuori una partita aggressiva. Pioli è uno molto bravo, lo sanno tutti nel mondo del calcio. Ha trovato equilibri importanti, ora gioca con la prima punta e i 3 centrali anche se ora mancherà Miranda, ma ha soluzioni, fantasia e qualità. Siamo pronti ad affrontare una squadra vincente, sarà una partita aggressiva"



Spalletti mette poi l'accento sul suo rinnovo: "Io già ve l’ho fatte capire le mie prospettive e la gente l’ha capito. Bisogna fare i risultati, contano i giocatori e vanno tenuti, soprattutto quelli che giocano bene al calcio perché sono loro che si confrontano con le squadre forti. La gente ha capito bene, ne parlerò con la società. Lo stadio è importante, il risultato è fondamentale per la città".