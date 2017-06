Roma, Spalletti: "L'infortunio a Florenzi annulla la gioia per la vittoria"

Luciano Spalletti non può esultare del tutto per i 3 punti conquistati sul campo del Sassuolo: “L’infortunio di Florenzi? Siamo tutti dispiaciuti e annulla un po’ la gioia della vittoria. Un incidente del genere non ci voleva. Per quanto riguarda la partita, abbiamo subìto gol forse troppo velocemente, però la prestazione della squadra è stata buona già nel primo tempo. Dopo il pareggio di Edin i ragazzi si sono sciolti e abbiamo anche fatto vedere delle buone trame".



Il tecnico giallorosso si sofferma sulla partita di due giocatori: "La ricerca del gioco offensivo è o tra le linee oppure dietro le linee: sono le zone in cui si riesce a fare più male e stasera è riuscito molto bene Nainggolan a interpretare il ruolo: l’ho visto come piace a me, sta tornando il calciatore di cui abbiamo bisogno. La trasformazione di Dzeko? È tutto merito suo: a volte ti fa venire un po’ di rabbia, altre volte ti devi alzare ad applaudirlo"



Spazio infine a quanto accaduto domenica all'Olimpico: "Le polemiche nel post Roma-Palermo con la stampa? Nella vita può succedere che tra due persone possano esserci opinioni diverse, ma io non vado a dirlo a Ulivieri poi. La tengo tra me e la persona in questione.”

PER FLORENZI TRAUMA AL GINOCCHIO

Alessandro Florenzi è dovuto uscire dal campo in barella al 38' del secondo tempo di Sassuolo-Roma. Inizialmente si era pensato a un infortunio molto grave, anche per le lacrime del giocatore, ma la Roma ha voluto parzialmente tranquillizzare tutti: "Alessandro ha riportato un trauma distrattivo/distorsivo al ginocchio sinistro ma abbiamo almeno un paio di elementi positivi: il ginocchio non si è gonfiato e i test articolari sono risultati stabili. Verranno fatti esami il prima possibile prima di sciogliere una diagnosi".