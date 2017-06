Roma, Spalletti in conferenza: "Il mercato non è la soluzione, ho fiducia nei miei"

Luciano Spalletti ritorna nella "sua" Udine (dove allenò dal 2002 al 2005): "Ricordo quella squadra con affetto, come questa andava al di là delle proprie possibilità. Sarà più facile che a Genova, dove la squadra mi ha dimostrato di saper dimostrare concretezza quando serve, ma hanno un allenatore esperto e bravo".



Mentre Juventus e Napoli si muovono sul mercato, la Roma è ancora ferma: "Ma non è questa la soluzione, io voglio mandare un messaggio alla mia squadra: mi fido di voi, dovrete fare gli straordinari, se lavoreremo di più potremo sopperire. Per esempio dicono che Emerson non è Candela: se ci date tempo, vi faccio vedere che lo diventa. Se poi parliamo di Feghouli e Musonda, non vi dico che li ho chiesti ma che ci darebbero sicuramente una mano. Se vedessi la società incassare soldi per metterli sotto il materasso mi arrabbierei ma non è così, so che Massara e il suo staff cercano sempre nuove soluzioni per continuare a competere ad alto livello e io li sostengo".



Ma le parole sui rinforzi non terminano qui: "Servono giocatori che ci diano una mano, non tanto per fare numero. Se mi servono rinforzi numerici, allora attingo dalla Primavera dell'ottimo Alberto De Rossi. Szczesny e Alisson? Abbiamo due grandi portieri, se il primo farà una determinata scelta a fine campionato, avremo il sostituto in casa". Infine il tecnico giallorosso annuncia il forfait di Perotti: "Ha un risentimento al soleo sinistro. Aspettiamo Florenzi a braccia aperte".