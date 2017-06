Roma, Spalletti: "Il ruolo dell'allenatore? Uno non ti saluta, uno ti manda a f...."

"Domani sarà una gara difficilissima, che dobbiamo vincere assolutamente se vogliamo continuare a inseguire i nostri obiettivi. Non abbiamo nessun altro risultato se non la vittoria". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida interna col Torino. All'andata i granata si imposero con un netto 3-1. "Dobbiamo fare una prestazione sicuramente diversa da quella - riconosce l'allenatore toscano -. Abbiamo trovato un grande Torino e noi probabilmente non eravamo al meglio della condizione".



I giallorossi arrivano alla partita dell'Olimpico dopo il roboante successo sul campo del Villarreal: "Il risultato qualcosa modifica ma noi abbiamo a che fare con un gruppo forte. Abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori che può evidenziare la sua forza in tutte le competizioni. Non si può dire che qualche partita non eravamo al massimo perché ci mancava qualcuno. A noi non manca niente".



Sollecitato sulla querelle De Laurentiis-Sarri il tecnico giallorosso ha sottolineato: "Il ruolo dell’allenatore ormai è così, uno non ti saluta, uno ti manda a fanculo, il presidente non è contento della formazione. Io tento di imparare sempre più cose, a volte ci sto scomodo in quella posizione li. De Laurentiis è un grande presidente e Sarri è un grande allenatore".