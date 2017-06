Roma, Spalletti: "Il mio rinnovo? E' più importante quello di De Rossi"

Nessun ripensamento, almeno non in tempi brevi. Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro l'Atalanta all'Olimpico non cambia idea sul proprio futuro: "Il mio contratto non è sicuramente nell'uovo di Pasqua, se ne possono aprire quante volete ma non sarà lì dentro. Mentre è ancora aperta la possibilità di fare il meglio possibile visto che la matematica non ci taglia fuori. Rimaniamo quindi concentrati per finire al megliola nostra corsa. Ormai si va in fondo al campionato".



Il tecnico giallorosso sposta l'attenzione sulla situazione di un elemento fondamentale della rosa capitolina: "Se vi stimolano i contratti, ce ne sono altri più importanti del mio, tipo quello di De Rossi. Il suo sì che è importante perchè Daniele è un giocatore forte. Si corre il rischio di pentirsi come il Milan con Pirlo perché De Rossi può fare ancora campionati importanti. Allenatori invece ce ne sono tantissimi bravi, più giovani di me".



In merito al match con l'Atalanta Spalletti sottolinea: "E' una partita che nasconde diverse insidie, ci sarà bisogno di una grande Roma ma sono convintissimo che ci faremo trovare pronti. Sarà un vantaggio per noi l'assenza del Papu Gomez perché é un grandissimo calciatore, un campione da grande squadra".



La Juventus è distante soltanto 6 punti ma Spalletti non si fa troppe illusioni: "Secondo me non danno nessun segno di flessione. In Champions League ha giocato una grandissima partita, perfetta, per certi versi incredibile perché ha concesso proprio il minimo a una squadra di talento come il Barcellona. Per quanto ci riguarda noi abbiamo fatto il nostro dovere penso. Nel confronto diretto è vero che loro hanno avuto la meglio, ma abbiamo fatto vedere che c'è un modo per tentare di andare a diminuire il gap, o di stare a ruota a questo battistrada. Non si può sapere se il fatto di restare in Champions potrà creargli dei problemi in campionato, è difficile perché ci sono le motivazioni. E' un discorso che si può valutare strada facendo".



Infine una riflessione sul cambio di proprietà del Milan: "I cinesi sono una realtà del calcio mondiale, vogliono dare forza e visibilità al loro paese attraverso il calcio. E il fatto che abbiano acquistato il Milan dice che loro sono proiettati verso il futuro. Penso che sia difficile ricreare un altro Milan come quello dell'era Berlusconi. Ci potranno anche riuscire, ma quello è marchiato a fuoco. Berlusconi è stato un rivoluzionario per il calcio moderno, con lui si è passati da una normale societa' calcistica a un'azienda. E' una bella cosa se noi con il nostro calcio creiamo interesse a imprenditori di livello mondiale, è segno che abbiamo ancora una qualità da esportare".