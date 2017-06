Roma, Spalletti: "Il campo non ci ha aiutato, su Salah non era rigore"

Luciano Spalletti parzialmente deluso dopo lo 0-0 del Castellani ma non critica troppo i suoi: “L’Empoli ha fatto una partita ordinata, non era facile a trovare lo spazio e cercare la giocata in velocità: colpa anche del campo che non ci ha aiutato. Abbiamo anche rischiato di prendere qualche ripartenza". Queste le sue parole a Premium Sport: "Abbiamo cercato di vincerla, peccato che in qualche occasione abbiamo sbagliato la scelta nel momento in cui dovevamo segnare o passare per segnare. Skorupski ha fatto una buona gara, ma lo sapevano che avrebbe fatto quello che doveva fare: ci ha messo molto del suo in tutti i nostri tentativi e anche noi ci abbiamo messo un pochino del nostro".



Sulla buona prova di Paredes: "È cresciuto molto, in questo momento sta bene: ha qualità tecniche e forza fisica. All’inizio doveva prendere confidenza con la nuova realtà, ma è un giocatore forte vero. Come mai i terzini a piedi invertiti? Perché non volevo spingere, volevo solo girare palla, è una scelta tattica". Infine, sull’episodio di Salah: "A volte basta il contatto e a volte il contatto non basta e serve qualcosa di più: dipende di chi si parla. Qui la maglia si allunga un po’, anche se secondo me non è rigore. L’arbitro ha fatto una partita perfetta".