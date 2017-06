Roma, Spalletti: "I nostri magazzinieri sono più forti di Pjanic"

Nonostante il pesante ko con l'Atalanta che ha fatto scivolare la sua squadra a -7 dalla Juventus, Luciano Spalletti mostra sempre il suo spirito battagliero. Al portale bosniaco oslobodjenje.ba il tecnico della Roma, a proposito del passaggio di Pjanic alla Juventus, sottolinea: "La mia squadra è migliore di Pjanic: non c'è nessuno che sia inferiore a lui, nermmeno i magazzinieri. Non sono arrabbiato con Miralem ma sono l'allenatore della Roma e tutti quelli che giocano con la Roma sono migliori di lui. Pjanic è un top player, un campione, ma ora gioca per un'altra squadra e, per me, i miei giocatori sono i migliori del mondo".



Spalletti si sofferma poi su Edin Dzeko, un giocatore rinato dopo le difficoltà della scorsa stagione: "Se un allenatore potesse creare al computer il prototipo di un attaccante, lo farebbe identico a Dzeko. Lui è il prototipo perfetto di un centravanti: forte, alto, veloce per la sua taglia, combattivo, aggressivo e dotato di buona tecnica. Gli manca solo un po' di cattiveria sotto porta, dovrebbe essere più cinico. Ho apprezzato molto la sua ferma volontà di restare a Roma. I compagni di squadra lo hanno accettato come un membro della famiglia".