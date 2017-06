Roma, Spalletti: "I cali di tensione della squadra? La responsabilità è solo mia"

Luciano Spalletti mette in guardia i giocatori della Roma alla vigilia della gara dell'Olimpico con il Pescara: "E' sicuramente una partita insidiosa perché quando le cose sembrano facili poi invece diventano pericolose. Noi veniamo da una sfida di 'Europa League che ci ha tolto tanto sotto l'aspetto delle energie mentali: dobbiamo fare attenzione". Contro gli abruzzesi mancheranno Manolas ed El Shaarawy, non convocati mentre Totti ha ripreso a lavorare con il gruppo.



Daniele De Rossi contro la squadra di Oddo taglierà il traguardo le 400 presenze in giallorosso: "Lui ha la Roma dentro, ha sempre fatto vedere di tenere alle sorti di questa città, società e squadra. Deve continuare così".



Deve invertire invece la marcia la squadra, vittima di ripetuti cali di tensione: "Per me è solo responsabilità dell’allenatore, può determinare molto questo ruolo. Tutti devono essere però consapevoli che possono incidere, se facessi il presidente vorrei dei calciatori e un allenatore che la pensano così. Comunque se la Roma mi richiamasse, tornerei lo stesso".