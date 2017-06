Roma, Spalletti ha perso la pazienza: "Totti? Non tornerei più qui"

Luciano Spalletti ha perso la pazienza. Dopo aver vinto 4-1 a San Siro contro il Milan forse non si aspettava di essere preso d'assalto per lo "sgarbo" a Totti: sui social network i tifosi della Roma (e non solo) l'hanno attaccato per aver lasciato in panchina il capitano per tutta la partita, in conferenza stampa è stato lo stesso. "Non crede di aver mancato di rispetto a un grande campione e agli amanti del calcio? Da fuori è sembrato quasi che l'avesse fatto apposta...". A questa domanda il tecnico giallorosso ha risposto così: "Secondo me si è andato un pochino troppo in là, ma siccome sei un giornalista ti è concesso tutto. Io sono stato apostrofato nello stesso modo anche quando l'ho fatto giocare quei 5 minuti. Poi c'è una questione tattica: la squadra aveva fatto fatica per tutta la partita. Se non lo metti in un contesto giusto... Io L'ho fatto giocare col Villarreal in casa quando avevamo vinto fuori casa e non si è visto pallino per tutta la partita".



Spalletti insiste: "Non mi sembra che con gli allenatori sia stata molto differente la cosa, per cui stiamo a ripetere sempre le stesse cose... Poi vanno via, falliscono e tutti zitti o a dire 'Bravi, la Roma è una grande squadra'. Ma poi vanno via e si passa a quello dopo e a quello dopo. Quando sono tornato ho detto al presidente 'Io ritorno ma è chiaro che va fatta chiarezza con lui. Invece siamo ancora qui: evidentemente non sono stato in grado di farmi capire bene... Poi c'è anche una questione sentimentale e io dico che mi dispiace e che ha ragione lei. Se tornassi indietro non verrei mai ad allenare la Roma". Parole di rottura, evidentemente: vero, l'anno prossimo Totti, salvo sorprese, non giocherà più, ma chissà se Spalletti avrà davvero la forza di restare.