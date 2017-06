Roma, Spalletti: "Grenier? Lo voleva il Milan al posto di Pirlo..."

Sampdoria-Roma, atto terzo. I giallorossi hanno già vinto le due gare giocate in casa, una di recente 4-0 in Coppa Italia, ora dovranno fare altrettanto a Marassi. Spalletti non si fida dei precedenti: "Di Giampaolo ne parlo bene perché lo conosco da tantissimo tempo, ma lo conosciamo anche noi della Roma. Prima di un Lione-Roma andammo a giocare ad Ascoli e prendemmo una sveglia, già lì la squadra evidenziava le qualità dell’allenatore. Quello fu il primo messaggio forte sulle sue doti. L’ho visto lavorare a Empoli, ha la stima dei calciatori. La Sampdoria è un’insidia. Noi siamo riusciti a vincere 2 partite contro di loro ma con grande difficoltà. Abbiamo più qualità, siamo riusciti a metterla in pratica, abbiamo calciatori più forti: abbiamo sfruttato il fattore Roma. Per noi è un momento particolare, perché non possiamo lasciare punti per strada"



Punto sul mercato: "Non ho chiesto la cessione di Paredes. Ora un calciatore che sta malvolentieri qui non lo voglio io, ma lui a me non ha detto nulla. Grenier? È un calciatore di cui avete detto tutto: era stato seguito per sostituire Pirlo nel Milan, ha avuto un momento di flessione nella sua carriera che un ambiente come Roma può risistemare velocemente. Lo dobbiamo vedere in pratica, ma se è come diciamo noi si può fare un paragone anche con Fazio. Fazio non ha giocato gli ultimi 2 anni, poi è arrivato qui, è entrato in punta di piedi e poi ha fatto il prepotente con gli avversari. Altri rinforzi? Sappiamo che il mercato di gennaio è di riparazione. Nel nostro caso dei nostri professionisti nessuno ha fallito, nella Roma non c’è niente da riparare. Si è parlato di Defrel: mi piace scegliere di dare più tempo a disposizione a chi ho. El Shaarawy ora è un po’ giù perché probabilmente non sente la fiducia addosso, Totti l’ho fatto giocare poco, ora ritorna Salah. Tra 2 partite? Può darsi anche che torni prima, gufo…". Freddo su Defrel, caldissimo su Kessie: "Mi piace 'di molto' come si dice dalle mie parti".