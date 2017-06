Roma, Spalletti: "Florenzi perdita enorme, è insostituibile".

Alla vigilia della trasferta contro l'Empoli, Luciano Spalletti annuncia il recupero di Rudiger, Peres e Perotti ("Anche Vermaelen mostra miglioramenti") e torna sull'infortunio di Florenzi: "E' talmente bravo a sostituire tutti che diventa impossibile da sostituire".



Il tecnico giallorosso sottolinea nello specifico: "La squadra dovrà impegnarsi nel dare qualcosa in più per colmare il vuoto lasciato dal tipo di giocatore che abbiamo perso. Al di là della condizione stratosferica che aveva, Alessandro è uno che ti permette di avere la soluzione a tutto. Dove lo metti fa bene, poi a gennaio parte Salah... Era il giocatore in più che avevamo ma l'ho trovato in splendida condizione mentale. Per il tipo di giocatore che è, per le qualità che ha, ci sta che possa recuperare prima degli altri".



Sull'Empoli: "Martusciello è un collega fortissimo, ultimamente sono stati un po' sfortunati. Per noi sarà una partita insidiosissima, anche se ora stiamo abbastanza bene". Spalletti, poi, chiede aiuto per far tornare i tifosi allo stadio: "Per il rugby toglieranno le barriere dalle curve all'Olimpico, è l'occasione per farlo anche nel calcio. Diamo fiducia al tifo, sapranno dare una risposta importante".



L'allenatore della Roma infine chiarisce il suo pensiero su Juventus-Napoli: "Cosa mi auguro dalla partita di Torino? Io ho gusti semplicissimi: voglio sempre il meglio, per la mia squadra e per noi, è semplice. Se vince la Juventus non è meglio per noi, se pareggiano o vince il Napoli invece è uguale e per noi va bene".

TOTTI NON CONVOCATO PER UN RISENTIMENTO AL FLESSORE

Francesco Totti salterà la trasferta di Empoli. Il numero 10 giallorosso ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro nel corso dell'allenamento odierno. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime 24/48 ore come riferisce il sito ufficiale della Roma.